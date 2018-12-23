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Шнуров посмеялся над Собчак в новом стихотворении

Сергей Шнуров Maksim Konstantinov/Global Look Press

Сергей Шнуров

общество [ версия для печати ]

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров написал новое стихотворение, посвящённое звёздам, которые сами выставляют свою личную жизнь напоказ, а потом просят в неё не вмешиваться.

Новое произведение артист написал после возмущения Ксении Собчак слухами о её разводе с актёром Максимом Виторганом. Свою публикацию она сопроводила словами восточного философа Ошо.

Шнуров упрекнул Собчак в том, что она сама рассказывает обществу о своей личной жизни.

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны!

Под свет софитов сами выставляли

Всю жизнь свою, фигуры и фасоны,

Семью, потом вдруг удивляются, — с *** ли,

Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?» — написал музыкант в своём Instagram.

Он отметил, намекая на Собчак, что звёзды любят выкладывать новые фотографии, сопровождая их философскими посланиями, несмотря на то, что просят подписчиков жить своей жизнью.

Ранее News.ru писал, что Шнуров посвятил стихотворение личной жизни президента Владимира Путина. По словам музыканта, глава государства «помолвлен на России». В первой части своего произведения певец говорит о том, что обычное занятие и «ритуал» властей — это обещания накормить и напоить народ. 


#звезды #собчак #стихия #Шнуров #Ленинград
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