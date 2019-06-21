https://static.news.ru/photo/9305f538-9450-11e9-b5b6-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Шнуров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Коренной ленинградец Сергей Шнуров совершил самозахват общедомового имущества в доме 18-го века. Музыкант сделал из арки здания гараж для своего личного автомобиля.

Речь идёт о помещениях бывшей прачечной Императорского двора напротив Летнего сада. В 2018 году здание получило статус объекта культурного наследия регионального значения.

Гаражом в арке уже заинтересовался Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Там поручили коммунальщикам снести ставни. Их действительно демонтировали, но на следующий день вернули на место.

Сам Шнуров заявил, что ставнями защитил жителей дома от шума. Соседи музыканта эту версию не подтвердили, так как в здании есть и другие арки, передаёт « Фонтанка ».

Ранее News.ru писал, что член Общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит прокомментировал новое видео группы «Ленинград», которое накануне появилось в Сети. Он потребовал от СКР проверить клип на предмет оскорбления чувств верующих.