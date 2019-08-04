https://static.news.ru/photo/e8265374-b76d-11e9-820a-fa163e074e61_660.jpg Вилли Токарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение музыканту Вилли Токареву, умершему накануне. Исполнитель вспомнил свои посиделки у подъезда с кассетным магнитофоном и песнями знаменитого шансонье.

Эх, небоскрёбы, а я маленький такой, — этими словами Шнуров закончил свой стих в Instagram.

Как писал News.ru, столичная комиссия по монументальному искусству готова поддержать просьбу об увековечении памяти Вилли Токарева. По словам зампреда Льва Лавренова, какой конкретно памятник будет для этого создан, пока неизвестно.

Советский, американский и российский музыкант умер в возрасте 84 лет.