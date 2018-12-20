Шнуров написал стих о личной жизни Путина

https://news.ru/storage/news/134371c6ca6a45f46fd40d45aa9b6576/4b75c5ab-b4e3-45f2-a46a-a121c0c7a22e_850.jpg instagram.com/shnurovs

Сергей Шнуров

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение личной жизни президента Владимира Путина. По словам музыканта, глава государства «помолвлен на России».

В первой части своего произведения певец говорит о том, что обычное занятие и «ритуал» властей — это обещания накормить и напоить народ. После он отмечает, что президент и вовсе дал обещание жениться на России.

«Он сказал, что рад служить отчизне, Как порядочный жениться обещал», — говорится в стихотворении, которое Шнуров опубликовал в своём Instagram.

Во время пресс-конференции, как писал News.ru, российский лидер заявил, что рано или поздно всё равно найдёт себе спутницу жизни. По его словам, «как порядочный человек» он обязан жениться.