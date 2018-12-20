USD  67.1121 EUR  76.4742
GOLD1,261 $   Brent54.98 $ Bitcoin4,135.19 $
МОСКВА-11°C04:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Шнуров написал стих о личной жизни Путина

Сергей Шнуров instagram.com/shnurovs

Сергей Шнуров

общество [ версия для печати ]

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение личной жизни президента Владимира Путина. По словам музыканта, глава государства «помолвлен на России».

В первой части своего произведения певец говорит о том, что обычное занятие и «ритуал» властей — это обещания накормить и напоить народ. После он отмечает, что президент и вовсе дал обещание жениться на России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Что монархия, что наша бюрократия, Разговор с народом об одном. Обещания - обычное занятие. Хлеб дадим мол, напоИм вином Это ритуал, народ и идол. Все привыкли, это хорошо. Вдруг, наш главный откровение выдал. Об интимном разговор зашёл. Он помолвлен, как известно на России Факт проверенный, не папарацци я. Про женитьбу вдруг его спросили. Намекнул - случилась дефлорация Зал невыразимым счастьем брызни, В храме божьем вспыхнула свеча, Он сказал, что рад служить отчизне, Как порядочный жениться обещал.

Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs)

«Он сказал, что рад служить отчизне,

Как порядочный жениться обещал», — говорится в стихотворении, которое Шнуров опубликовал в своём Instagram.

Во время пресс-конференции, как писал News.ru, российский лидер заявил, что рано или поздно всё равно найдёт себе спутницу жизни. По его словам, «как порядочный человек» он обязан жениться.


#путин #сергейшнуров
самое читаемое
политика
Россия охладила радость Украины из-за резолюции по Крыму
общество
Стало известно об уголовном деле против экс-вице-премьера Москвы
Медицинский «оптимизатор» попал под следствие

Лента новостей
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
оружие 04:00
Базу РФ в Абхазии усилили военной полицией
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
в мире 03:18
Возможный заказчик атаки на Charlie Hebdo пойман в Джибути
в мире 02:51
Глава Пентагона Мэттис уходит в отставку из-за раздора с Трампом
в мире 02:32
Взрыв на шахте в Чехии стал причиной гибели пяти человек
экономика 02:15
Кудрин назвал условия экономического прорыва России
в мире 01:34
Сезон освобождения женщин к Новому году начался в тюрьме
в мире 01:30
США могут сократить присутствие в Афганистане
политика 01:07
Россия поддержит брошенный Киевом Донбасс
в мире 01:04
Володин поедет на Новый год к Болсонару
оружие 00:48
Северный флот укрепят глобальной системой управления
политика 00:46
Кремль ждёт от Порошенко обострения отношений
в мире 00:41
Венесуэла и Колумбия обменялись высылкой послов
в мире 00:06
Cуд Линча становится преступлением в США
Другие новости
общество 04:05
Депутат Андрей Скоч подал иск к шести изданиям
общество 03:44
Беспилотные снегоуборочные машины появились в России
общество 00:28
СМИ раскрыло подробности о помилованных Путиным гражданах
общество 22:53
Домодедово заплатит миллионы за загрязнение Гнилуши
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top