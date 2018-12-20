Шнуров написал стих о личной жизни Путина

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посвятил стихотворение личной жизни президента Владимира Путина. По словам музыканта, глава государства «помолвлен на России».
В первой части своего произведения певец говорит о том, что обычное занятие и «ритуал» властей — это обещания накормить и напоить народ. После он отмечает, что президент и вовсе дал обещание жениться на России.
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Что монархия, что наша бюрократия, Разговор с народом об одном. Обещания - обычное занятие. Хлеб дадим мол, напоИм вином Это ритуал, народ и идол. Все привыкли, это хорошо. Вдруг, наш главный откровение выдал. Об интимном разговор зашёл. Он помолвлен, как известно на России Факт проверенный, не папарацци я. Про женитьбу вдруг его спросили. Намекнул - случилась дефлорация Зал невыразимым счастьем брызни, В храме божьем вспыхнула свеча, Он сказал, что рад служить отчизне, Как порядочный жениться обещал.
«Он сказал, что рад служить отчизне,
Как порядочный жениться обещал», — говорится в стихотворении, которое Шнуров опубликовал в своём Instagram.
Во время пресс-конференции, как писал News.ru, российский лидер заявил, что рано или поздно всё равно найдёт себе спутницу жизни. По его словам, «как порядочный человек» он обязан жениться.