Шнуров написал стих на слова Милонова об «отрыжке пивника»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение депутату Госдумы Виталию Милонову. Так музыкант отреагировал на критику парламентария.
Поэму популярный певец разместил у себя на странице в Instagram.
«Разгорячен опять месье Милонов.
Богоугодным развозился спичем.
Нет, не о нищенском существовании миллионов,
Он речь держал и был аллегоричен", — пишет Шнуров.
Ранее Милонов раскритиковал творчество группы «Ленинград», назвав композиции «отрыжкой пивника», пишет «Ридус».
По словам парламентария, в настоящее время повсеместно распространяется «суррогат культуры», а исполнители музыки с нецензурной лексикой и организаторы подобных концертов являются вредителями и «убийцами Пушкина».
Депутат также предложил административно наказывать тех, кто публично выражается нецензурно.
В 2018 году Шнуров попал в рейтинг самых популярных исполнителей в России, писал News.ru.