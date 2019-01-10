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Шнуров написал стих на слова Милонова об «отрыжке пивника»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров

общество [ версия для печати ]

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал стихотворение депутату Госдумы Виталию Милонову. Так музыкант отреагировал на критику парламентария.

Поэму популярный певец разместил у себя на странице в Instagram.

«Разгорячен опять месье Милонов.

Богоугодным развозился спичем.

Нет, не о нищенском существовании миллионов,

Он речь держал и был аллегоричен", — пишет Шнуров.

Ранее Милонов раскритиковал творчество группы «Ленинград», назвав композиции «отрыжкой пивника», пишет «Ридус».

По словам парламентария, в настоящее время повсеместно распространяется «суррогат культуры», а исполнители музыки с нецензурной лексикой и организаторы подобных концертов являются вредителями и «убийцами Пушкина».

Депутат также предложил административно наказывать тех, кто публично выражается нецензурно.

В 2018 году Шнуров попал в рейтинг самых популярных исполнителей в России, писал News.ru.


#стих #милонов #сергейшнуров
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