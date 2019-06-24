https://static.news.ru/photo/998274ce-9683-11e9-afbd-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов сообщил, что доля участников единого госэкзамена, не преодолевших минимальный порог, в этом году увеличилась на 1,6% и составила 6,4%.

Ещё будут резервные дни, мы надеемся, что ситуация здесь поправится, — цитирует РИА Новости Кравцова.

Как писал News.ru, единый госэкзамен по обществознанию сдавали в 2019 году около половины всех российских выпускников. Этот предмет, а также физика и биология стали самыми популярными среди ЕГЭ по выбору, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.