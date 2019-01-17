Школьники помогли поймать квартирного вора в Приморье

https://news.ru/storage/news/3d702ed323dfe196736be628abf32114/e77aadd5-6d6e-4147-b1ed-82a35b587a03_850.jpg Сергей Лантюхов/News.ru

Двое семиклассников из села Новосысоевка в Приморском крае помогли правоохранителям задержать подозреваемого в краже из частного дома. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Озёрное Яковлевского района в частный дом проник неизвестный и вынес плазменный телевизор. Спустя некоторое время двое 12-летних школьников Анатолий Катаманов и Алексей Хан нашли под мостом телевизор и тюнер. Они сфотографировали находку и сообщили в полицию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Благодаря бдительности школьников оперативники поймали с поличным ранее судимого 29-летнего жителя села Яблоновка. Он признался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Замначальника приморского ГУ МВД Сергей Бартковский и глава Управления по работе с личным составом Игорь Кокоз поощрили школьников за помощь в раскрытии преступления, вручив им памятные подарки и благодарственные письма.

Как писал News.ru, ранее сотрудники полиции города Нефтекамск в Башкортостане задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Преступление было совершено в заброшенном здании на одной из улиц Стерлитамака.