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Школьники помогли поймать квартирного вора в Приморье

Сергей Лантюхов/News.ru

общество [ версия для печати ]

Двое семиклассников из села Новосысоевка в Приморском крае помогли правоохранителям задержать подозреваемого в краже из частного дома. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В полицию поступило сообщение о том, что в селе Озёрное Яковлевского района в частный дом проник неизвестный и вынес плазменный телевизор. Спустя некоторое время двое 12-летних школьников Анатолий Катаманов и Алексей Хан нашли под мостом телевизор и тюнер. Они сфотографировали находку и сообщили в полицию, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Благодаря бдительности школьников оперативники поймали с поличным ранее судимого 29-летнего жителя села Яблоновка. Он признался в содеянном. На него завели уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».

Замначальника приморского ГУ МВД Сергей Бартковский и глава Управления по работе с личным составом Игорь Кокоз поощрили школьников за помощь в раскрытии преступления, вручив им памятные подарки и благодарственные письма.

Как писал News.ru, ранее сотрудники полиции города Нефтекамск в Башкортостане задержали подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки. Преступление было совершено в заброшенном здании на одной из улиц Стерлитамака.


#полиция #Приморье #школьники
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