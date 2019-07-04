В рамках школьного курса ОБЖ необходимо среди прочего рассказывать о безопасности в Интернете. Такое мнение высказала руководитель рабочей группы Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Арина Шарапова.
По её мнению, сейчас в России «совершенно необходимо серьёзное глубокое исследование интересов молодёжи в сети Интернет», передаёт «
Помимо этого, уверена она, следует создать государственную киностудию детских и подростковых фильмов. Соответствующее обращение будет направлено главе государства.
Ранее News.ru писал, что россияне стали чаще сталкиваться с угрозами информационной безопасности в Сети. Людей больше беспокоят спам, навязчивая реклама и взломы аккаунтов в соцсетях.