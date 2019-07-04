https://static.news.ru/photo/11eac190-9e64-11e9-b3ad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

В рамках школьного курса ОБЖ необходимо среди прочего рассказывать о безопасности в Интернете. Такое мнение высказала руководитель рабочей группы Совета при президенте по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей Арина Шарапова.

По её мнению, сейчас в России «совершенно необходимо серьёзное глубокое исследование интересов молодёжи в сети Интернет», передаёт « Интерфакс ».

Помимо этого, уверена она, следует создать государственную киностудию детских и подростковых фильмов. Соответствующее обращение будет направлено главе государства.

Ранее News.ru писал, что россияне стали чаще сталкиваться с угрозами информационной безопасности в Сети. Людей больше беспокоят спам, навязчивая реклама и взломы аккаунтов в соцсетях.