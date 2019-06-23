https://static.news.ru/photo/3cdfde82-95d9-11e9-9d7b-fa163e074e61_1024.jpg Александр Путин Фото: instagram.com/putinale2211

Получивший 300 баллов на Едином госэкзамене (ЕГЭ) по трём предметам выпускник из Томской области Александр Путин рассказал о своей подготовке к сдаче тестов. Юноше помог опыт участия в различных олимпиадах.

Это опыт решения задач, и умение собраться с мыслями, настроиться на экзамен, — цитирует Путина Lenta.ru .

К ЕГЭ он, по собственному утверждению, готовился без репетиторов, обращаясь за помощью к учителям, а также изучая образовательные сайты.

Я видел, какие задачи у меня не получаются, изучал теорию по ним, и решал все возможные задачи, пока они не стали получаться, — продолжил выпускник.

После этого Александр Путин начинал решать наиболее сложные задачи. По его мнению, чтобы решить любые задания на ЕГЭ, необходимо хорошо знать теорию, однако это не всегда работает.

Недостаток ЕГЭ именно в том, что тебе может попасться то, что ты знаешь, а другому попадется именно то, что он не успел повторить, но знать он может намного больше тебя и получит меньшие баллы, чем ты, — отметил Путин, добавив, что «ЕГЭ — это лотерея».

Также он прокомментировал многочисленные шутки в свой адрес, связанные с тем, что набрать высокие баллы ему помогла такая же фамилия, как и у президента страны. Выпускник отметил, что все ответы по ЕГЭ проверяются в зашифрованном виде, и эксперты не знают, работу какого конкретно школьника они оценивают.

Как писал News.ru, ранее школьник Александр Путин из города Северска Томской области стал рекордсменом по ЕГЭ. Он получил максимальное количество баллов за экзамен по русскому языку, математике и физике.