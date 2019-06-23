Томский школьник Александр Путин стал рекордсменом по ЕГЭ. Он получил максимальное количество баллов за экзамен по русскому языку, математике и физике.
По словам директора учебного заведения Ирины Мирошниковой, однофамилец российского президента отличается скромностью и прилежностью. Он всегда учился на отлично.
Александр всегда хорошо учился — он был отличником. Увлекается точными науками и всегда участвовал в олимпиадах по физике, математике, русскому языку и даже ОБЖ, — цитирует её РИА
«Томск».
По словам директора, выпускник планирует поступать в Московский физико-технический институт.
Ранее News.ru писал, что жительница Москвы стала единственной в России выпускницей, получившей на ЕГЭ 100 баллов по китайскому языку.