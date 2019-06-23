Александр Путин Фото: instagram.com/putinale2211

Томский школьник Александр Путин стал рекордсменом по ЕГЭ. Он получил максимальное количество баллов за экзамен по русскому языку, математике и физике.

По словам директора учебного заведения Ирины Мирошниковой, однофамилец российского президента отличается скромностью и прилежностью. Он всегда учился на отлично.

Александр всегда хорошо учился — он был отличником. Увлекается точными науками и всегда участвовал в олимпиадах по физике, математике, русскому языку и даже ОБЖ, — цитирует её РИА «Томск».

По словам директора, выпускник планирует поступать в Московский физико-технический институт.

Ранее News.ru писал, что жительница Москвы стала единственной в России выпускницей, получившей на ЕГЭ 100 баллов по китайскому языку.

 

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