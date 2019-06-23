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Конфликты в отпуске между женатыми людьми чаще всего происходят из-за работы. Отношения начинают накаляться, если один из супругов не может отвлечься от дел и полноценно расслабиться, выяснили социологи.

Они провели опрос, в котором приняли участие больше тысячи человек, и выяснили, что 54% респондентов сталкивались на отдыхе с ситуацией, когда любимый человек уделял работе слишком много времени — проверял...