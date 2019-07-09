https://static.news.ru/photo/457081fa-a24f-11e9-b154-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Предприятие «Школьно-базовая столовая № 11», которое поставляет продукты в школы Екатеринбурга, продавало сметану на 7000% дороже себестоимости. Такие данные приводятся в отчёте по итогам контрольной деятельности Региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области.

Размер наценки к закупу сырья, полуфабрикатов и товаров, используемых в кулинарных целях, не должен превышать 60%. Наценка на сметану составила 6 980,33%, — говорится в сообщении .

Отмечается, что «Школьно-базовая столовая № 11» подняла цены не только на свою продукцию. Так, наценка на растворимый кофе «Nescafe classic 3 в 1» составила 59,9% вместо положенных 20%, передаёт URA.RU .

Предприятие снабжало продукцией по завышенным ценам школы № 138, № 178 и лицей № 100. В документе РЭК подчёркивается, что в отношении нарушителей приняты «исчерпывающие меры» с целью пресечения подобных противоправных действий в дальнейшем.

Ранее News.ru писал, что в Дагестане арестованы три чиновника, подозреваемые в хищении 240 млн рублей при выполнении госконтрактов на строительство детских садов. Задержанные якобы незаконно заключали соглашения на возведение зданий, ремонт и покупку объектов дошкольного образования по завышенным ценам.