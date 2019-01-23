Школьников предложили учить аудиокнигами

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов предложил обучать школьников с помощью аудиокниг. Ими предлагается частично заменить школьную литературу.
«Возможно, если мы говорим про образовательное учреждение, нужно создать приложение для смартфонов, допустим, в котором есть аудиокниги, но не заменять чтение полностью», — передаёт его слова АГН «Москва».
По его мнению, ребёнок не должен портить своё зрение в электричке или в поезде, читая книгу.
Как ранее писал News.ru, заместитель председателя правительства Максим Акимов заявил, что российские школы подключат к скоростному Интернету до конца 2021 года.