Школьников предложили учить аудиокнигами

https://news.ru/storage/news/7b19ed32789f825494e2c17b1291246d/f5529506-ab0f-4655-a3d8-151f1e9d57a8_850.jpg Антон Кардашов/АГН «Москва»

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов предложил обучать школьников с помощью аудиокниг. Ими предлагается частично заменить школьную литературу.

«Возможно, если мы говорим про образовательное учреждение, нужно создать приложение для смартфонов, допустим, в котором есть аудиокниги, но не заменять чтение полностью», — передаёт его слова АГН «Москва».

По его мнению, ребёнок не должен портить своё зрение в электричке или в поезде, читая книгу.

Как ранее писал News.ru, заместитель председателя правительства Максим Акимов заявил, что российские школы подключат к скоростному Интернету до конца 2021 года.