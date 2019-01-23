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Школьников предложили учить аудиокнигами

Антон Кардашов/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Василий Власов предложил обучать школьников с помощью аудиокниг. Ими предлагается частично заменить школьную литературу.

«Возможно, если мы говорим про образовательное учреждение, нужно создать приложение для смартфонов, допустим, в котором есть аудиокниги, но не заменять чтение полностью», — передаёт его слова АГН «Москва».

По его мнению, ребёнок не должен портить своё зрение в электричке или в поезде, читая книгу.

Как ранее писал News.ru, заместитель председателя правительства Максим Акимов заявил, что российские школы подключат к скоростному Интернету до конца 2021 года.


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