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Кузбасские школьники стали падать в голодные обмороки

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Уполномоченный по правам ребёнка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын сообщил об участившихся голодных обмороках у школьников региона. Он связал это с нехваткой денег у их родителей.

«Одни дети идут на обед в школах, а другие сидят в классах и не обедают. Участились случаи падения детей в голодные обмороки», — цитирует «Интерфакс» Кислицына.

По словам классных руководителей, у некоторых родителей нет денег, чтобы покормить ребёнка с утра и дать с собой 50 рублей, чтобы заплатить за школьный обед. Он подчеркнул, что такая ситуация особенно характерна для сельских школ и детей, которых привозят в школы из посёлков. Омбудсмен обратился к коммерческим предприятиям с просьбой оплачивать расходы детей.

«На сегодняшний день „шефство“ взято над одной из школ Кемеровского района, помощь оказывается 11 детям», — сообщил Кислицын.

News.ru писал о том, что Роспотребнадзор подготовил поправки к санитарным правилам и нормам об организации питания детей, которые могут запретить ученикам приносить с собой из дома еду. Ведомство позже объяснило, что проект поправок ещё будет дорабатываться. Там также отметили, что инициатива впервые предусматривает «возможность учёта национальных и территориальных особенностей питания при построении цикличного меню», а также учитывает включение в меню продуктов, которые обогащены витаминами и микроэлементами.  


#школьник #голод
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