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Школьник в ХМАО получил компенсацию за травму на перемене

Alexander Legky/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Школьник, получивший в 2014 году во время перемены травму, взыскал более 330 тыс. рублей. Школа не компенсировала причинённый вред в добровольном порядке.

«Ребенок получил травму во время игры на перемене с одноклассником, повредил левую ногу — перелом шейки бедренной кости», — говорится на сайте прокуратуры Югры.

Изначально прокурор обратился в суд с иском на 690 тыс. рублей. Суд рассмотрел заявление только в 2017 году.

«Решением суда требования прокурора удовлетворены частично, с ответчиков взысканы денежные средства в общей сумме более 330 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.

Как ранее писал News.ru, мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика.


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