Школьник в ХМАО получил компенсацию за травму на перемене

Школьник, получивший в 2014 году во время перемены травму, взыскал более 330 тыс. рублей. Школа не компенсировала причинённый вред в добровольном порядке.
«Ребенок получил травму во время игры на перемене с одноклассником, повредил левую ногу — перелом шейки бедренной кости», — говорится на сайте прокуратуры Югры.
Изначально прокурор обратился в суд с иском на 690 тыс. рублей. Суд рассмотрел заявление только в 2017 году.
«Решением суда требования прокурора удовлетворены частично, с ответчиков взысканы денежные средства в общей сумме более 330 тыс. рублей», — отмечается в сообщении.
Как ранее писал News.ru, мать ученика начальных классов в Барнауле напала на классного руководителя своего сына после того, как педагог сообщила о неуспеваемости мальчика.