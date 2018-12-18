Школьник разбросал больше полумиллиона рублей в ТЦ

https://news.ru/storage/news/82f77c35fb99f312c470cf2bde96aa8a/0c2a894f-d2eb-4202-87a1-fef3c31d050b_850.jpg ТРЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге/vk.com

Семнадцатилетний молодой человек разбросал 600 тысяч рублей по петербургскому торговому центру. Молодой человек, занимаясь SMM, заработал эту сумму за месяц и решил поделиться с другими.

Инцидент произошёл в торговом центре «Галерея» в самом центре Северной столицы. Школьник Марк Бондаренко на видеозаписи, опубликованной 78.ru, рассказывает, что папа учил его всегда делиться деньгами.

Посетители ТЦ в суете ловили падающие с верхнего этажа купюры. Некоторые из них перепрыгивали через эскалатор в попытке поднять часть денег.

Ранее News.ru сообщал, что в Петербурге несколько молодых людей разбрасывали из машины фальшивые купюры номиналом в $100. Пользователи Instagram возмутились такими действиями.