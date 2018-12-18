Школьник разбросал больше полумиллиона рублей в ТЦ

Семнадцатилетний молодой человек разбросал 600 тысяч рублей по петербургскому торговому центру. Молодой человек, занимаясь SMM, заработал эту сумму за месяц и решил поделиться с другими.
Инцидент произошёл в торговом центре «Галерея» в самом центре Северной столицы. Школьник Марк Бондаренко на видеозаписи, опубликованной 78.ru, рассказывает, что папа учил его всегда делиться деньгами.
Посетители ТЦ в суете ловили падающие с верхнего этажа купюры. Некоторые из них перепрыгивали через эскалатор в попытке поднять часть денег.
Ранее News.ru сообщал, что в Петербурге несколько молодых людей разбрасывали из машины фальшивые купюры номиналом в $100. Пользователи Instagram возмутились такими действиями.