Школьник получил от властей квартиру за помощь матери

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Мэр дагестанского города Дербент Хизри Абакаров на собственные средства приобрёл двухкомнатную квартиру для семьи 9-летнего Амира Гашимова. Чиновник был восхищён тем, как мальчик помогает своей матери, которая работает дворником.

Подросток каждое утро вставал пораньше, чтобы пойти подметать улицы вместе с матерью. Вечером, после школы, он также приходил ей на помощь. Семья Гашимовых, состоящая из пяти человек, жила в съёмном жилье, где не было никаких условий.

Теперь они получили в собственность жильё площадью 58 кв. м в элитном доме, окна которого выходят на старинный город и крепость Нарын-кала. Кроме того, Абакаров пообещал устроить Амира к себе помощником, сообщает «Ридус».

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