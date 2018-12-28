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Школьник стал отличником ради подарка от Путина

Дима Шахин krskstate.ru

Дима Шахин

общество [ версия для печати ]

Десятилетний школьник из красноярского посёлка Абан Дима Шахин получил в подарок от президента Российской Федерации Владимира Путина телескоп для наблюдения за небесными объектами.

Мальчик давно хотел оптический прибор, но его семья не могла позволить дорогостоящую аппаратуру.

Ребёнок о своей мечте несколько лет подряд писал главе государства. Из Кремля ему пришёл ответ, что «подарки от президента являются знаком признания значительных личных достижений в учёбе».

Школьник принял решение стать отличником и достичь успеха в спорте. В 2018 году он вновь написал Владимиру Путину, рассказал о своих достижениях и приложил к письму копии грамот и страницы дневника с пятёрками.

Дима Шахин — победитель и призер ряда школьных конкурсов и олимпиад. В 2018 году занял третье место в первенстве Красноярского края по рукопашному бою.

Ранее News.ru писал о том, что президент России Владимир Путин исполнил мечту десятилетнего Коли Кузнецова — пожать руку главе государства. Российский лидер пригласил мальчика и его маму в Кремль.


#россия #владимирпутин #Красноярскийкрай #добровольцы #школьники #новыйгод
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