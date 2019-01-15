Школьница в США обвинила своего отца в краже телефона

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Несовершеннолетняя жительница американского штата Огайо пожаловалась на собственного отца в полицию из-за того, что он отобрал у неё мобильный телефон. Действия родителя девушка расценила как кражу.

Прибывшие по вызову стражи порядка выяснили, что отец временно лишил дочь гаджета из-за её плохого поведения. Однако школьница продолжала обвинять родителя в краже, подчёркивая, что именно она является владелицей устройства.

Полицейские заняли сторону отца девушки и разъяснили ей, что владение телефоном в возрасте до 18 лет — не право, а привилегия. Офицеры также порекомендовали ей слушать родителей, если она хочет, чтобы ей всё-таки вернули аппарат, передаёт портал KMGH-TV.

Ранее News.ru сообщил о том, как жительница Киевской области лишилась квартиры из-за купленного в кредит мобильного телефона. Она пояснила, что оформить кредит её уговорил знакомый, который обещал его погашать. Однако своё обязательство он не выполнил, а женщина до последнего момента не знала о накапливающемся долге перед банком.