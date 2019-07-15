https://static.news.ru/photo/a3f5c77c-a6d6-11e9-a574-fa163e074e61_1024.jpg Антон Шипулин Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин подал документы в избирательную комиссию Свердловской области для участия в довыборах в Государственную думу по 174-му Серовскому одномандатному избирательному округу. В своей программе, по его словам, он сделает акцент на развитие спорта.

Кроме того, экс-лыжник обещает обратить внимание на проблемы здравоохранения, инфраструктуры и на текущие вопросы: «от протекающих крыш до застройки пустырей».

Впереди непростой, но очень интересный период! Я приложу максимум усилий, чтобы заслужить поддержку людей, — написал Шипулин на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Довыборы в Госдуму пройдут в единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Ранее News.ru сообщал, что Генсовет «Единой России» утвердил кандидатуры для выдвижения на довыборы в Госдуму. По словам члена Совета Федерации, первого зампреда фракции Валерия Рязанского, на руки голосующим выдали 126 бюллетеней, из которых были заполнены 125. Рязанский отметил, что все претенденты прошли тайное голосование. Оно единогласно подтвердило кандидатуру Антона Шипулина.