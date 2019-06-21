https://static.news.ru/photo/983ee292-9420-11e9-85af-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Роман Пименов/ТАСС

Громкую проблему станции Шиес в Архангельской области, где местные жители протестуют против свалки московского мусора, обошли стороной во время прямой линии президента России Владимира Путина. Кроме того, слово «Шиес» удалили из стенограммы мероприятия.

Опосредованно вопрос о свалке задал основатель паблика MDK в социальной сети «ВКонтакте» Роберто Панчвидзе. Он попросил Путина разобраться в ситуации со штрафом за оскорбление власти, который был назначен женщине, оставившей под новостью о Шиесе комментарий: «Они совсем оборзели».

Одну женщину оштрафовали из-за комментария, цитирую дословно: «Они совсем оборзели», — так выглядит эта фраза на сайте Кремля.

Ранее News.ru писал, что место включения людей во время прямой линии с президентом Владимиром Путиным в Архангельской области перенесено со станции Шиес, где предполагается обустроить полигон для мусора, в село Яренск. Это районный центр, который находится в 40 километрах от места противостояния строителей и местных жителей.