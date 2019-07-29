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Средства в размере 10,5 млрд рублей предусмотрят в бюджете РФ на 2020 год для финансирования редких заболеваний. Об этом сообщил член Совета Федерации от Новгородской области Сергей Фабричный.

С 2020 года есть договоренность, что на федеральный уровень будут переведены еще пять видов редких или орфанных заболеваний. Для этого в бюджете РФ 2020 года будут заложены специально 10,5 млрд...