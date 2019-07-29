Александр Шестун Фото: News.ru

Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели из психиатрической больницы в медучреждение следственного изолятора «Матросская тишина».

Медики оценивают его состояние как тяжёлое и не допустили к нему сегодня даже адвокатов, представив справку о состоянии его здоровья, — рассказала «Интерфаксу» супруга Шестуна.

Ранее из «Матросской тишины» экс-главу района пришлось перевести в психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева из-за отказа принимать воду и еду.

Как сообщал News.ru, бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289).

Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

 

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