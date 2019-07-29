https://static.news.ru/photo/8f2b6706-b212-11e9-a8ce-fa163e074e61_660.jpg Александр ШестунФото: News.ru
Бывшего главу Серпуховского района Московской области Александра Шестуна перевели из психиатрической больницы в медучреждение следственного изолятора «Матросская тишина».
Медики оценивают его состояние как тяжёлое и не допустили к нему сегодня даже адвокатов, представив справку о состоянии его здоровья, — рассказала «Интерфаксу» супруга Шестуна.
Ранее из «Матросской тишины» экс-главу района пришлось перевести в психиатрическую больницу № 1 имени Алексеева из-за отказа принимать воду и еду.
Как сообщал News.ru, бывшего чиновника обвиняют в мошенничестве, легализации денежных средств и незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289).
Шестун называет уголовное дело против него местью за отказ уйти в отставку. По его словам, ему угрожали глава управления «К» ФСБ Иван Ткачёв, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.