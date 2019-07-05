Шесть из 11 зон отдыха для купания открыты в Москве, говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по столице.
Ведомство уточняет, что три зоны — «Озеро Белое», «Большой городской пруд», «Пляжный комплекс Бич Клаб» — в данное время находятся на реконструкции, а одна — «Большой Садовый пруд» — на надзоре ФМБА.
Открыты для купания шесть зон отдыха: «Озеро Мещерское», «Озеро Чёрное», «Озеро Школьное», «Серебряный бор — 2», «Серебряный бор — 3», «Тропарёво», — отмечается в заявлении Роспотребнадзора.
Ранее News.ru сообщал, что ведомство запретило купание в зоне отдыха на пляже «Левобережный» на севере столицы, так как она не отвечает санитарным нормам по микробиологическим показателям.