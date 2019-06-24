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Руководитель московского Департамента строительства Андрей Бочкарев заявил, что до конца 2019 года будут построены ещё шесть станций метро. Речь идёт о Некрасовской ветке и Большом кольце.

До конца года планируется построить еще четыре станции на Некрасовской ветке — „Нижегородскую“, „Стахановскую“, „Окскую“ и „Юго-Восточную“ — и сдать часть северо-восточного участка Большого кольца от „Авиамоторной“ до „Лефортово“, — приводит его слова газета «Вечерняя Москва».

В настоящее время уже начались работы на всех участках Большого кольца. Ведётся строительство Коммунарской линии метро, которая соединит его с Новой Москвой. Её планируют ввести в 2021–2022 годах.

Ранее News.ru писал, что станцию метро «Печатники» Большой кольцевой линии оформят в стиле необрутализм. Планируется использовать такие цвета, как чёрный, белый и серый. Её стены будут выполнены из нержавеющей стали, пол — из натурального камня, а потолок — из алюминия.