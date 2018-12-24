Шесть школьных предметов будут преподавать по-новому

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепции по шести предметам в рамках единого образовательного пространства страны. Изменения коснутся обществознания, искусства, географии, технологии, физкультуры и ОБЖ.
Решение принято на коллегии Минпросвещения РФ 24 декабря.
К разработке концепции были привлечены более 150 тысяч педагогов и научных работников, заявила министр просвещения Ольга Васильева. По её словам, новый подход поможет школьникам лучше понимать учебный предмет.
Например, по основам безопасности жизнедеятельности педагоги будут формировать практические умения и навыки в реальных условиях. В географии утверждаются правила проведения школьных экспедиций, а предмет «Технология» должен проводиться с учётом специфики и потребностей региона. Всего Министерство просвещения запланировало на утверждение 20 концепций.
Ранее Васильева заявила о новых должностях в российских школах: старший и ведущий учитель. Чтобы стать старшим учителем, необходимо проработать в отрасли пять лет, получив первую или высшую категорию. Ведущий учитель — наставник для начинающих педагогов, писал News.ru.