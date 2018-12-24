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Шесть школьных предметов будут преподавать по-новому

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Министерство просвещения Российской Федерации утвердило концепции по шести предметам в рамках единого образовательного пространства страны. Изменения коснутся обществознания, искусства, географии, технологии, физкультуры и ОБЖ.

Решение принято на коллегии Минпросвещения РФ 24 декабря.

К разработке концепции были привлечены более 150 тысяч педагогов и научных работников, заявила министр просвещения Ольга Васильева. По её словам, новый подход поможет школьникам лучше понимать учебный предмет. 

Например, по основам безопасности жизнедеятельности педагоги будут формировать практические умения и навыки в реальных условиях. В географии утверждаются правила проведения школьных экспедиций, а предмет «Технология» должен проводиться с учётом специфики и потребностей региона. Всего Министерство просвещения запланировало на утверждение 20 концепций.

Ранее Васильева заявила о новых должностях в российских школах: старший и ведущий учитель. Чтобы стать старшим учителем, необходимо проработать в отрасли пять лет, получив первую или высшую категорию. Ведущий учитель — наставник для начинающих педагогов, писал News.ru.


#образование #россия #школы #Минпросвещения
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