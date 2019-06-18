https://static.news.ru/photo/ea2cc894-91b9-11e9-af65-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Paul Zinken/DPA/TASS

США, нарушив свои обязательства по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), фактически сделали России подарок, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

По его мнению, решение ГД о приостановке действия ДРСМД совершенно оправданны, так как изначально он являлся «предательским и ущербным» для страны.

Во многом именно из-за этого договора мы [в 1990-е годы] вывели свои войска из стран Варшавского договора, показав этим свою слабость, именно тогда Советский Союз распался, — сказал он.

Шерин отметил, что на сегодняшний день ДРСМД «ничтожен», так как США уже давно из него вышли. В пример он привёл разбор американцами ракет на комплектующие, в то время как Россия их уничтожала.

Депутат отметил, что США оказали России большую услугу: благодаря им страна сняла с себя «позорные обязательства». Теперь Россия может размещать любые свои ракеты на своей территории, пишет ФАН .

Ранее News.ru писал, что Госдума приняла закон о приостановлении действия ДРСМД. Закон поддержали профильный комитет по международным делам, а также два комитета-соисполнителя — по безопасности и обороне.