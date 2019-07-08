https://static.news.ru/photo/14154d4c-a16f-11e9-b01d-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Boris Babanov/Russian Look/Global Look Press

Первый замгендиректора по производству Шереметьево Андрей Никулин заявил, что аэропорт столкнулся с нехваткой грузчиков ещё в апреле. Это связано с переходом обслуживания багажа от компании «Аэрофлот» к дочерней структуре аэропорта.

Мы столкнулись с проблемой при передаче в «Шереметьево Хэндлинг» на апрель–месяц. Грузчики и водители должны были перейти из партнёрских компаний и написали заявление о приёме на работу. Но в апреле стало понятно, что количество грузчиков, которые планируют перейти к нам, меньше, чем требуемое, — приводит РИА Новости слова Никулин.

В итоге на работы по погрузке-разгрузке багажа компания привлекла сотрудников из партнёрских фирм. Это порядка 300 человек. Сообщалось, что это помогло избежать коллапса на майские праздники.

Критические задержки багажа в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян Генпрокуратура возбудила почти два десятка административных дел. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа.

30 июня в Шереметьево снова образовались большие очереди на регистрацию и сдачу чемоданов.

ООО «Шереметьево Хэндлинг» является «дочкой» московского аэропорта Шереметьево. Ей перешли обязанности по обработке багажа в новом терминале В, а также обслуживание рейсов «Аэрофлота» в других терминалах. Ранее этим занимался сам авиаперевозчик. Переход полномочий сопровождался массовым увольнением грузчиков, вызванный, по некоторым данным, сокращением зарплат.

Ранее News.ru писал, что Шереметьево активно ведёт набор персонала и подняло зарплаты для грузчиков выше 200 000 рублей в месяц. Однако людей до сих пор не хватает.