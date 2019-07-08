https://static.news.ru/photo/9155e370-a15b-11e9-9f78-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Аэропорт Шереметьево, чтобы решить проблему острой нехватки грузчиков, начал платить им от 200 000 рублей в месяц. Однако людей до сих пор не хватает.

О размере зарплаты грузчиков сообщает газета « Ведомости ». Также известно, что аэропорт открыл дополнительный набор персонала. Планируется принять 400 человек, сообщил представитель Минтранса. Ведомство ожидает, что ситуация с обработкой багажа в Шереметьево нормализуется к 15 августа.

Критические задержки багажа в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян Генпрокуратура возбудила почти два десятка административных дел. К дисциплинарной ответственности привлекли руководителей службы обработки багажа, службы перронного обслуживания, дирекции по обработке багажа.

Ранее News.ru писал, что руководство аэропорта уволило топ-менеджеров дочерней компании, ответственной за этот участок работы, и привлекло дополнительных сотрудников.