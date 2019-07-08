Аэропорт Шереметьево, чтобы решить проблему острой нехватки грузчиков, начал платить им от 200 000 рублей в месяц. Однако людей до сих пор не хватает.
О размере зарплаты грузчиков сообщает газета «
Критические задержки багажа в московском аэропорту возникли в начале июня. Прилетающие пассажиры ожидали свои чемоданы не менее трёх часов. Руководство воздушной гавани называло разные причины, одной из главных стало начало туристического сезона. В связи с жалобами россиян
Ранее News.ru писал, что руководство аэропорта уволило топ-менеджеров дочерней компании, ответственной за этот участок работы, и привлекло дополнительных сотрудников.