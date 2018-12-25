Шереметьево сократит время посадки и взлёта самолётов

https://news.ru/storage/news/e4528db85bfb67ad0b4890823c7c0546/35a26f34-993f-4ac2-bf0b-52f0f2e3c329_850.jpg Булкин Сергей/News.ru

Новую взлётно-посадочную полосу откроют в аэропорту Шереметьево. Третья ВПП строилась семь лет, с 2011 года.

Руководство аэродрома ожидает увеличения пропускной способности с 55 до 90 операций в час. Официальное открытие полосы состоится в апреле 2019 года.

Кроме того, в то же время будет открыт терминал C1 с пропускной способностью в 20 миллионов пассажиров.

В перспективе должен появиться и терминал C2, благодаря которому этот показатель увеличится ещё на 10 миллионов человек, сообщил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко.

Как сообщал News.ru, Федеральное агентство воздушного транспорта и Шереметьево подписали концессионное соглашение по передаче аэродромной инфраструктуры в управление аэропорту на 49 лет. Объём инвестиций составит около 61 млрд рублей.