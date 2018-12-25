USD  68.4073 EUR  77.8886
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin3,798.32 $
МОСКВА-10°C18:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Шереметьево сократит время посадки и взлёта самолётов

Булкин Сергей/News.ru

общество [ версия для печати ]

Новую взлётно-посадочную полосу откроют в аэропорту Шереметьево. Третья ВПП строилась семь лет, с 2011 года. 

Руководство аэродрома ожидает увеличения пропускной способности с 55 до 90 операций в час. Официальное открытие полосы состоится в апреле 2019 года. 

Кроме того, в то же время будет открыт терминал C1 с пропускной способностью в 20 миллионов пассажиров. 

В перспективе должен появиться и терминал C2, благодаря которому этот показатель увеличится ещё на 10 миллионов человек, сообщил генеральный директор Шереметьево Михаил Василенко.

Как сообщал News.ru, Федеральное агентство воздушного транспорта и Шереметьево подписали концессионное соглашение по передаче аэродромной инфраструктуры в управление аэропорту на 49 лет. Объём инвестиций составит около 61 млрд рублей.


#шереметьево
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
в мире
Посольство РФ ответило на поздравление Мэй

читайте также
экономика 16:02, 25 декабря 2018
Десятую часть Шереметьево выкупит иностранный инвестор
общество 23:36, 21 декабря 2018
«Аэрофлот» меняет расписание в Шереметьево из-за непогоды
общество 18:23, 13 декабря 2018
Павильоны для курения установили в Шереметьево
Лента новостей
политика 18:01
Кремль ответил на вопрос о письме сына Каддафи Путину
экономика 18:00
Почти четыре сотни Lexus отзовут в России
новый год 18:00
Путин исполнил четвёртую детскую мечту
в мире 17:55
Адвокат Бутиной надеется увидеть её на свободе в феврале
спорт 17:55
Головин и Черышев вошли в топ-100 лучших игроков мира
Другие новости
новый год 18:00
Путин исполнил четвёртую детскую мечту
общество 17:44
Москвичи превышают норму потребления соли и сахара
общество 17:42
Режим «чёрного неба» введён в Красноярске
общество 17:37
Брянский чиновник вернул деньги за поездку детей в Турцию
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top