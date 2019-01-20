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Шендерович предложил признать Рыбку политзаключенной

Анастасия Вашукевич Антон Кардашов/АГН «Москва»

Анастасия Вашукевич

общество [ версия для печати ]

Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) арестована по очевидно политическим мотивам и должна быть включена в список политзаключённых. Такого мнения придерживается писатель Виктор Шендерович.

Он считает, что истинные мотивы преследования Рыбки не имеют ничего общего с формальным обвинением в вовлечении в проституцию. По этой статье можно пересажать множество людей — от редакторов газет, в которых публикуются объявления «досуговых» центров, до представителей руководства страны, утверждает писатель.

«А Анастасию Вашукевич, прикрывшись дешёвой уголовной статьёй, показательно прессуют сегодня, чтобы всему прочему "эскорту" (сексуальному и всякому другому) было неповадно открывать рот про начальство, выбалтывать тайны российской политической и сросшейся с ней насмерть "бизнесовой" элиты, рассказывать нам об их яхтах, особняках, счетах, разговорах, повадках…» — написал он в Facebook.

Шендерович также призвал Алексея Навального встать на защиту Рыбки. По словам писателя, именно он сделал Вашукевич «фигурой поневоле политической».

Ранее News.ru сообщил о том, что суд признал законным и обоснованным задержание Рыбки. Заседание по избранию ей меры пресечения было отложено по ходатайству защиты. Следствие добивается ареста девушки.


#АлексейНавальный #Рыбка #ВикторШендерович
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