https://static.news.ru/photo/307ef85c-9431-11e9-be89-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikkolo/Wikimedia Commons

Для того чтобы окрошка получилась по-настоящему вкусной, шеф-повара рекомендуют не брать первый попавшийся квас из магазина. Такой совет они дали тем, кто любит именно такой вариант приготовления.

Идеальная окрошка должна обладать кисловатым привкусом, не важно на чём она сделана: на кефире, минералке или квасе, передаёт « ПолитЭксперт ».

Ещё одна ошибка — слишком мелко нарезать все ингредиенты. Все составляющие окрошки должны чувствоваться и похрустывать. По словам кулинара, необходимо сначала нарезать мясо, а потом уже остальные ингредиенты.

Ранее News.ru сообщал, что рекомендации для приготовления «самого летнего блюда» — окрошки — составили специалисты Роскачества. Холодный, не слишком калорийный суп подходит и для обеда, и для ужина.