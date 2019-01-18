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Шахтинский дом начали восстанавливать после взрыва

vk.com/rostovnadonu/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Специалисты начали восстанавливать девятиэтажный жилой дом в городе Шахты, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. Стадия поисково-спасательных работ завершена, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

«Сейчас там уже аварийно-восстановительные ведут», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Предварительные сроки завершения работ там не уточняются.

Ранее, как сообщал News.ru, многоквартирное здание было признано пригодным для проживания.

Взрыв в девятиэтажном доме по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП пять человек погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.


#взрывы #шахты #обрушения #Ростовскаяобласть
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