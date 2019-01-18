Шахтинский дом начали восстанавливать после взрыва

Специалисты начали восстанавливать девятиэтажный жилой дом в городе Шахты, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. Стадия поисково-спасательных работ завершена, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.
«Сейчас там уже аварийно-восстановительные ведут», — цитирует ТАСС представителя ведомства.
Предварительные сроки завершения работ там не уточняются.
Ранее, как сообщал News.ru, многоквартирное здание было признано пригодным для проживания.
Взрыв в девятиэтажном доме по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП пять человек погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.