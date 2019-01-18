Шахтинский дом начали восстанавливать после взрыва

https://news.ru/storage/news/d6e55c103c702604d69c0867f6b8359e/6d370548-0737-43b8-aa0f-f029fb7f3d09_850.jpg vk.com/rostovnadonu/Global Look Press

Специалисты начали восстанавливать девятиэтажный жилой дом в городе Шахты, где в результате взрыва газа произошло частичное обрушение. Стадия поисково-спасательных работ завершена, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Ростовской области.

«Сейчас там уже аварийно-восстановительные ведут», — цитирует ТАСС представителя ведомства.

Предварительные сроки завершения работ там не уточняются.

Ранее, как сообщал News.ru, многоквартирное здание было признано пригодным для проживания.

Взрыв в девятиэтажном доме по улице Хабарова в Шахтах произошёл утром 14 января. В результате ЧП пять человек погибли, ещё семеро спасены из-под завалов. В общей сложности пострадавшими признаны около 100 человек.