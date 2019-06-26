https://static.news.ru/photo/28f28678-9808-11e9-b205-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Совет Федерации одобрил закон, который снимает запрет на культивирование в РФ наркосодержащих растений в медицинских целях.

В России зарегистрированы 13 препаратов на основе опия, которые производятся госкомпаниями из импортируемых фармацевтических субстанций. Однако из-за санкций их ввоз стал проблематичным. Закон предлагает отменить запрет на культивирование этих растений.

Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, — говорится в документе .

Как ранее писал News.ru, СФ одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.