СФ одобрил закон об импортозамещении медицинских наркотиков в РФ
Анастасия Дубинина
14:36, 26 июня 2019
https://static.news.ru/photo/28f28678-9808-11e9-b205-fa163e074e61_1024.jpgФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Совет Федерации одобрил закон, который снимает запрет на культивирование в РФ наркосодержащих растений в медицинских целях.
В России зарегистрированы 13 препаратов на основе опия, которые производятся госкомпаниями из импортируемых фармацевтических субстанций. Однако из-за санкций их ввоз стал проблематичным. Закон предлагает отменить запрет на культивирование этих растений.
Таким образом, импортозамещение в сегменте обезболивающих лекарственных препаратов необходимо для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, — говорится в документе.
Как ранее писал News.ru, СФ одобрил президентский закон о приостановке участия России в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.