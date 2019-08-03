https://static.news.ru/photo/b5cb88c0-b5bc-11e9-86b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бахчевые развалы начали работать в столице с 3 августа.

Всего в Москве оборудовано 220 точек по продаже арбузов и дынь. Больше всего их в ЮАО и ЮВАО — по 50 развалов в каждом. В столицу привезли бахчевые из Краснодара, Астрахани, Волгограда, Ростова-на-Дону и Дагестана, каждая партия проходит проверку Роспотребнадзора, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что спелый арбуз при покупке можно выбрать, если похлопать ягоду по коре и обратить внимание на её блестящую поверхность и хвостик. Такое мнение высказала начальник управления Московской инспекции по качеству продукции Нина Зайцева.