https://static.news.ru/photo/e851741a-9642-11e9-8a1b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Северный ветер разбавит жару в столичном регионе в понедельник, 24 июня, сообщает Гидрометцентр. Ожидается переменная облачность.

Воздух днём прогреется до 26 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 10 градусов. В Подмосковье днём будет до 28 градусов, ночью — плюс 7–12.

Скорость ветра составит 6–11 метров в секунду, информирует « Москва 24 ».

Как ранее писал News.ru, москвичей ждёт «расплата» за знойный июнь. Синоптики предупредили о вторжении фронта, который принесёт в столичный регион дожди и холодную погоду.