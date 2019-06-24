Северный ветер разбавит жару в столичном регионе в понедельник, 24 июня, сообщает Гидрометцентр. Ожидается переменная облачность.
Воздух днём прогреется до 26 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 10 градусов. В Подмосковье днём будет до 28 градусов, ночью — плюс 7–12.
Скорость ветра составит 6–11 метров в секунду, информирует «
Как ранее писал News.ru, москвичей ждёт «расплата» за знойный июнь. Синоптики предупредили о вторжении фронта, который принесёт в столичный регион дожди и холодную погоду.