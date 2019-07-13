Пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена работает только на выход. Причиной тому стал футбольный матч.
Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем, — говорится в Twitter-аккаунте столичного метро.
Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем.
В 19:00 мск начался матч между московским «Спартаком» и ФК «Сочи». Игра проходит в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги, сообщает АГН «Москва».
Ранее News.ru писал, что Мосметро предупреждает о возможности возникновения ограничения входа или выхода на нескольких станциях в День московского транспорта. Согласно сообщению, проблемы могут возникнуть возле праздничных площадок.