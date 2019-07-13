https://static.news.ru/photo/797b4866-a58a-11e9-aba7-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Пресс-служба Московского метрополитена сообщила, что северный вестибюль станции «Спартак» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена работает только на выход. Причиной тому стал футбольный матч.

Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем, — говорится в Twitter-аккаунте столичного метро.

Северный вестибюль станции «Спартак» временно работает только на выход пассажиров. Для входа, пожалуйста, пользуйтесь южным вестибюлем. — Московское метро (@MetroOperativno) 13 июля 2019 г.

В 19:00 мск начался матч между московским «Спартаком» и ФК «Сочи». Игра проходит в рамках 1-го тура Российской премьер-лиги, сообщает АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал, что Мосметро предупреждает о возможности возникновения ограничения входа или выхода на нескольких станциях в День московского транспорта. Согласно сообщению, проблемы могут возникнуть возле праздничных площадок.