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Сеть Wi-Fi расширилась в Москве

Антон Кардашов/АГН "Москва"

общество [ версия для печати ]

Городская публичная сеть беспроводного Интернета выросла в Москве на 22%. Теперь в столице работает 15 тысяч точек доступа, сообщил мэр Сергей Собянин.

Наибольшее развитие общественный Wi-Fi получил в библиотеках, написал он в своём Twitter. В 2019 году планируется провести работу по улучшению качества связи, добавил политик.

Ранее News.ru писал, что Сергей Собянин рассказал о рекордах метрополитена. При строительстве подземки, по данным градоначальника, было установлено несколько важных рекордов. 2018-й стал первым годом, в котором появилось сразу 17 новых станций. Протяжённость тоннелей составила 33 км. Примерно миллиону горожан новые станции помогли быстрее добираться до места работы, учёбы или проживания. Станция ЦСКА — первая, построенная открытым методом на глубине 28 метров.


#москва #собянин #Wi-Fi
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