Сеть Wi-Fi расширилась в Москве

https://news.ru/storage/news/fbd95418d2fa775619b203ae83cf4159/2de4dfd4-a207-4ffa-ae51-fd49d133d254_850.jpg Антон Кардашов/АГН "Москва"

Городская публичная сеть беспроводного Интернета выросла в Москве на 22%. Теперь в столице работает 15 тысяч точек доступа, сообщил мэр Сергей Собянин.

Наибольшее развитие общественный Wi-Fi получил в библиотеках, написал он в своём Twitter. В 2019 году планируется провести работу по улучшению качества связи, добавил политик.

В 2018 году мы существенно расширили городскую сеть Wi-Fi. Сейчас в Москве больше 15 тысяч точек бесплатного доступа в интернет. Это на 22% больше, чем годом ранее. Активнее всего сеть развивалась в столичных библиотеках. В этом году будем работать над улучшением качества связи. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 2 января 2019 г.

Ранее News.ru писал, что Сергей Собянин рассказал о рекордах метрополитена. При строительстве подземки, по данным градоначальника, было установлено несколько важных рекордов. 2018-й стал первым годом, в котором появилось сразу 17 новых станций. Протяжённость тоннелей составила 33 км. Примерно миллиону горожан новые станции помогли быстрее добираться до места работы, учёбы или проживания. Станция ЦСКА — первая, построенная открытым методом на глубине 28 метров.