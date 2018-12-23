Сеть отреагировала на слова о «приятном» повышении МРОТ

https://news.ru/storage/news/f410d937ab4a1bf95401774a24a05713/7b1f3a65-3a71-4dff-973b-00a1a9318bac_850.jpg Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press

Пользователи соцсетей активно обсуждают заявление спикера совета федерации Валентины Матвиенко о «приятном» повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 117 рублей — с 11 163 до 11 280 рублей в месяц.

Юзеры стали считать, что, к примеру, на Украине рост МРОТ в 2019 году составит около 1300 рублей, в Эстонии — 4500 рублей, а во Франции — 7500 рублей.

Также пользователи рунета высказали мнение, что ничего «приятного» в индексации МРОТ нет, обратив внимание на то, что поднятый в мае 2018 года минимум равнялся на тот момент $179, а при сохранении нынешнего курса американской валюты в 2019 году, даже с учётом повышения на 117 рублей, минимальная зарплата в России будет стоить уже $165 или на 7,8% меньше.

Как писал ранее News.ru, 21 декабря Совет Федерации одобрил закон о повышении минимального МРОТ на 117 рублей с 1 января 2019 года.