https://static.news.ru/photo/61070bea-94db-11e9-972d-fa163e074e61_1024.jpg Серж Танкян Фото: Dan Deslover/Rmv/Global Look Press

Солист легендарной группы System Of A Down Серж Танкян высказал своё мнение по поводу дела сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. Музыкант назвал случай сложным и отметил, что в нём несколько жертв, помимо умершего.

Исполнитель заявил, что ситуация является примером того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия привели к ответному насилию. Он попросил суд проявить к девушкам снисхождение.

Ранее News.ru писал, что одиночные пикеты проходят у здания столичного управления СК в поддержку сестёр Хачатурян. Люди выстраиваются в очередь, чтобы выразить солидарность и поддержать закон о наказании за домашнее насилие.