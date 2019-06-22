Солист легендарной группы System Of A Down Серж Танкян высказал своё мнение по поводу дела сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца. Музыкант назвал случай сложным и отметил, что в нём несколько жертв, помимо умершего.
Исполнитель заявил, что ситуация является примером того, как годы насилия в отношении женщин и детей без правосудия привели к ответному насилию. Он попросил суд проявить к девушкам снисхождение.
Ранее News.ru писал, что одиночные пикеты проходят у здания столичного управления СК в поддержку сестёр Хачатурян. Люди выстраиваются в очередь, чтобы выразить солидарность и поддержать закон о наказании за домашнее насилие.