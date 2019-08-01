Системы бронирования авиабилетов должны будут перенести серверы и базы данных в Россию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Минтранс разработал проект постановления правительства, предусматривающий перенос в Россию всех серверов и баз данных, которые обеспечивают бронирование и продажу внутренних перелётов, а также регистрацию на рейс. Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года. Сейчас базы данных воздушных перевозок находятся за границей, передаёт
Ранее News.ru писал, что планы Минтранса по перенесу в Россию серверов для бронирования могут парализовать работу крупнейших российских авиаперевозчиков. В настоящее время российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний. В частности, проблемы могут возникнуть у «Аэрофлота» и S7.