https://static.news.ru/photo/e6d5c246-b468-11e9-91df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Системы бронирования авиабилетов должны будут перенести серверы и базы данных в Россию. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Минтранс разработал проект постановления правительства, предусматривающий перенос в Россию всех серверов и баз данных, которые обеспечивают бронирование и продажу внутренних перелётов, а также регистрацию на рейс. Нововведение вступит в силу 1 января 2020 года. Сейчас базы данных воздушных перевозок находятся за границей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что планы Минтранса по перенесу в Россию серверов для бронирования могут парализовать работу крупнейших российских авиаперевозчиков. В настоящее время российские провайдеры не отвечают требованиям авиакомпаний. В частности, проблемы могут возникнуть у «Аэрофлота» и S7.