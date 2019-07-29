https://static.news.ru/photo/97b58e70-b1bc-11e9-913e-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В России разработают сервис, позволяющий определить, безопасно ли купаться в Чёрном море. Он будет работать на основе спутникового мониторинга и метеоданных.

Как сообщил гендиректор «Отраслевого центра МАРИНЕТ » Александр Пинский, методику обнаружения загрязнений разработали воспитанники центра для одарённых детей «Сириус».

Планируется сделать общедоступный сервис, который позволит с учётом спутниковых снимков и метеоданных с высокой точностью прогнозировать, в каких местах будет загрязнение акватории Чёрного моря сточными канализационными водами, — цитирует РИА Новости Пинского.

По его словам, сервис позволит не только показывать текущую ситуацию, но и делать прогнозы. Пинский пояснил, что сложность в формировании таких данных заключается в том, что загрязнения можно рассмотреть только при благоприятных условиях наблюдений

Ранее российские туристы рассказали, что лучший нудистский пляж на черноморском побережье находится в Коктебеле.