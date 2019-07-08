https://static.news.ru/photo/2e97ddea-a199-11e9-84a5-fa163e074e61_1024.jpg Елена Серова Фото: instagram.com/serova_elena_22

Член российской делегации в ОБСЕ, депутат Госдумы и космонавт Елена Серова рассказала, что с борта Международной космической станции (МКС) отлично видела обстрелы Донбасса, которые вела Украина в 2014 году.

С борта МКС в 2014 году можно было наблюдать, как украинская армия обстреливала Донбасс, — цитирует РБК заявление Серовой на Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

По её словам, невооружённым глазом из космоса были видны разрывы бомб и снарядов на территории Донбасса.

И они летели со стороны расположения Вооружённых сил Украины, — подчеркнула она.

Как писал News.ru, на борту МКС принято поздравлять друг друга с Новым годом и дарить подарки. Серова сообщила, что каждый космонавт может пронести с собой на борт до одного килограмма личных вещей. Космонавты на борту МКС в этот день наряжают ёлку, записывают праздничное поздравление для жителей планеты Земля, а некоторые наряжаются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки.