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Серный смог больше месяца висит над городом в Башкортостане

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общество [ версия для печати ]

Прокуратура Башкортостана инициировала возбуждение уголовного дела по факту выброса в атмосферу загрязняющих веществ в городе Сибае на юго-востоке республики. Серный смог из-за тления заброшенного карьера больше месяца окутывает город.

По результатам доследственной проверки полиция завела уголовное дело по статье «загрязнение атмосферы», говорится в сообщении на сайте республиканского надзорного ведомства.

Там были «зафиксированы неоднократные превышения предельно допустимой концентрации различных загрязняющих веществ».

«Причиной загазованности воздуха стало скопление дыма, выделяющегося при окислении руды в неэксплуатируемом карьере, находящемся в аренде Сибайского филиала АО "Учалинский ГОК"», — сказано в пресс-релизе прокуратуры.

По мнению депутата Госсобрания республики Руфины Шагаповой, причиной могло стать отсутствие рекультивации карьера, где некогда добывали медно-цинковый и медно-серный колчедан.

«Последние 20−30 лет эти карьеры вообще не рекультивировались. Они не должны были в принципе в таком состоянии оставаться. Не факт, что ещё где-нибудь что-то не всплывёт. Если говорить, где рекультивированы карьеры, я вам даже сказать не смогу, никогда на это денег у них нет», — цитирует её ТАСС.

Парламентарий обращает внимание на то, что действовавшие с советских времён месторождения подпадают под действие федерального закона о ликвидации накопленного ущерба. В этом случае при выполнении определённых процедур со стороны республиканских властей, средства на рекультивацию выделяются из федерального бюджета.

Глава комитета по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания региона, член рабочей группы по ситуации в Сибае Альфарис Байчурин, в свою очередь, отметил, что принимаемые властями республики меры недостаточны.

«Конечно, основной источник (смога. — News.ru) — это Сибайский карьер. И тех методов, которые принимали для погашения этих источников, конечно, недостаточно, потому что площадь, объём этого карьера огромные», — подчеркнул он.

Смог с запахом серы окутал Сибай в декабре 2018 года. С тех пор от местных жителей поступают многочисленные жалобы о недомоганиях. С 12 декабря в городе введён режим повышенной готовности.

В воздухе Сибая зафиксировано превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) диоксида серы, связанное с окислением руды в чаше Сибайского карьера, где выявлено два очага тления на глубине 400−450 м. Их ликвидацией в круглосуточном режиме занимается Учалинский ГОК.

Сибайский карьер считается одним из самых крупных в мире. Он представляет собой воронку глубиной около 500 м и диаметром 2 км. Открытая разработка месторождения колчедана прекращена здесь более 10 лет назад.

Как писал News.ru, в декабре «Зелёный патруль» составил экологический рейтинг регионов России. Список возглавила Тамбовская область, а Московская область заняла 82-е место.


#загрязнение #прокуратура #Башкортостан #смог
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