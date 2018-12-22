Серию взрывов собираются организовать на Урале

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Экстренные службы Челябинской области предупредили местных жителей о предстоящих взрывах в регионе. Это заранее запланированный технологический процесс.

Шум будет досаждать жителям Южного Урала с 24 по 29 декабря. Связан он со взрывными работами на Тайгинском графитовом карьере.

Взрывы специалисты намерены производить с 11 до 17 часов, так что спать они никому не помешают, сообщает Nation News.

Жителей Челябинска попросили не пугаться громких звуков и отнестись к ситуации с пониманием. Тем более, что опасности взрывы не представляют.

Ранее News.ru сообщал, что взрыв метана на шахте в окрестностях чешского города Карвина привёл к гибели пяти человек. Ещё 10 получили ранения.