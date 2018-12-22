Серию взрывов собираются организовать на Урале

Экстренные службы Челябинской области предупредили местных жителей о предстоящих взрывах в регионе. Это заранее запланированный технологический процесс.
Шум будет досаждать жителям Южного Урала с 24 по 29 декабря. Связан он со взрывными работами на Тайгинском графитовом карьере.
Взрывы специалисты намерены производить с 11 до 17 часов, так что спать они никому не помешают, сообщает Nation News.
Жителей Челябинска попросили не пугаться громких звуков и отнестись к ситуации с пониманием. Тем более, что опасности взрывы не представляют.
Ранее News.ru сообщал, что взрыв метана на шахте в окрестностях чешского города Карвина привёл к гибели пяти человек. Ещё 10 получили ранения.