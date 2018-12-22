USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,255 $   Brent53.75 $ Bitcoin3,884.19 $
МОСКВА-6°C20:57
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Серию взрывов собираются организовать на Урале

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Экстренные службы Челябинской области предупредили местных жителей о предстоящих взрывах в регионе. Это заранее запланированный технологический процесс.

Шум будет досаждать жителям Южного Урала с 24 по 29 декабря. Связан он со взрывными работами на Тайгинском графитовом карьере.

Взрывы специалисты намерены производить с 11 до 17 часов, так что спать они никому не помешают, сообщает Nation News.

Жителей Челябинска попросили не пугаться громких звуков и отнестись к ситуации с пониманием. Тем более, что опасности взрывы не представляют.

Ранее News.ru сообщал, что взрыв метана на шахте в окрестностях чешского города Карвина привёл к гибели пяти человек. Ещё 10 получили ранения.


#Челябинск #взрывы #челябинскаяобласть
самое читаемое
в мире
Рыдающий на улице Одессы актёр Пашинин смутил украинцев
происшествия
Юноша вломился в похоронное бюро и занялся сексом с покойником
Извращенец вскрыл гробы ради любовных утех

читайте также
происшествия 20:52, 21 декабря 2018
Угрожавший взорвать жилой дом в Москве мужчина задержан
происшествия 14:30, 21 декабря 2018
Ресторан в центре Москвы эвакуировали из-за угрозы взрыва
Лента новостей
в мире 20:52
Политолог: «Порошенко совратит молодого Епифания»
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
спорт 20:43
Загитова дважды упала на чемпионате России
культура 20:33
Лещенко предложил «локализовать» мат в песнях
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
спорт 20:18
Тарасова обрадовалась «живой» Медведевой
в мире 20:14
Трамп: США задержались в САР на несколько лет
спорт 20:12
Алтыбармакян: пытались «Спартаку» обломать праздник
в мире 20:10
Эрдоган: Турция продолжит поддерживать Палестину
спорт 20:06
Россиянки остались вне двадцатки на КМ по биатлону
в мире 20:06
В Париже применили газ против «жёлтых жилетов»
в мире 20:01
Трамп возложил на Эрдогана «заботу» об ИГ в Сирии
спорт 20:00
Уланов: нам удалось перетерпеть соперника
происшествия 19:59
Полиция Пензы поймала виртуозного торговца «скоростью»
Другие новости
общество 20:46
Гигантскую ёлку из машин соорудили в Самаре
общество 20:24
Всероссийский забег Дедов Морозов прошёл в Петербурге
общество 20:21
Приезжие вытесняют москвичей с рынка элитных особняков
общество 18:20
Тысячи человек собрались у Стоунхенджа на зимний праздник
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top