Серия терактов могла угрожать россиянам под Новый год

https://news.ru/storage/news/1d37c26324a2fd0506482bee57b775b1/41385c27-2908-4a9d-80ec-59d410a38304_850.jpg Киселев Сергей/News.ru

Серия терактов могла готовиться в новогодние праздники в России в различных городах, не исключил специалист по безопасности, президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, подробную информацию о возможном предотвращении террористических актов журналисты смогут получить, когда с речью выступит директор ФСБ Александр Бортников и другие руководители силовых ведомств.

Ранее в прессе появилась информация, что к взрыву в Магнитогорске якобы причастна запрещённая в России террористическая группировка «Исламское государство». В Следственном комитете опровергли такую версию. Гончаров в разговоре с News.ru также счёл появившиеся сведения дезинформацией, которая в первую очередь выгодна самим террористам ИГ, стремительно теряющим «престиж» из-за поражений в Сирии.

Подъезд многоквартирного дома в Магнитогорске обрушился 31 декабря. По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело. Приоритетной версией является взрыв бытового газа на одном из нижних этажей.