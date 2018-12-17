Сергей Шнуров высмеял Запашного

https://news.ru/storage/news/be02cf9c38d07deb87f230644921d69b/2d10be5d-7d4f-4fb7-8085-9806a72197ce_850.jpg Olga Sokolova/Global Look Press

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал небольшое стихотворение, посвящённое Эдгару Запашному. В нём музыкант высмеивает предложение директора Большого московского цирка президенту РФ Путину.

Певец опубликовал в Instagram скриншот новости, в которой сообщается о том, что дрессировщик пригласил главу государства посетить цирк. Под фотографией лидер музыкального коллектива написал несколько рифмованных строчек, в которых говорит, что россиянам не нужно ходить в цирк, ведь они живут в нём.

Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин обещал Иосифу Кобзону сходить с ним в цирк.

«Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это», — рассказал российский лидер на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

Российский лидер отметил, что поход на представление уже запланирован в его ежедневнике.