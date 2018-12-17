Сергей Шнуров высмеял Запашного

Фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров написал небольшое стихотворение, посвящённое Эдгару Запашному. В нём музыкант высмеивает предложение директора Большого московского цирка президенту РФ Путину.
Певец опубликовал в Instagram скриншот новости, в которой сообщается о том, что дрессировщик пригласил главу государства посетить цирк. Под фотографией лидер музыкального коллектива написал несколько рифмованных строчек, в которых говорит, что россиянам не нужно ходить в цирк, ведь они живут в нём.
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В блокноте. Жирно. Поперёк листочка Написано уверенной рукой, - Цирк обязателен для посещений, точка. Но в воздухе повис вопрос, - на кой? Порассуждай на трезвую и взвесь. На представлении любой российский житель. Куда ходить, когда уже мы здесь? Как из него бы выйти, подскажите.
Ранее News.ru писал, что президент РФ Владимир Путин обещал Иосифу Кобзону сходить с ним в цирк.
«Иосиф Давыдович меня многократно приглашал вместе с ним сходить в цирк, но, к сожалению, его уже нет. Но я ему обещал, что я сделаю это», — рассказал российский лидер на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.
Российский лидер отметил, что поход на представление уже запланирован в его ежедневнике.