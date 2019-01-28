Сергей Фургал: вопрос обманутых дольщиков закроют

https://news.ru/storage/news/2db4cc5e3446750d5a1102e9c4bcde1c/2fa66c13-9de1-4157-854e-29b71a2fd487_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Проблему обманутых дольщиков в Хабаровском крае решат до конца текущего года, заявил глава региона Сергей Фургал.

На территории субъекта находятся около 55 жилых домов, возводящихся по долевой программе, пишет ТАСС. Подрядчики из-за низких темпов работ не успевают сдать их в срок. Часть зданий фактически готовы к эксплуатации, но у застройщиков возникли проблемы с подключением к коммунальным сетям.

Большая часть дольщиков — 70% — уже получили ключи от новых квартир. Остальные 30%, по словам Фургала, отпразднуют новоселье до конца 2019 года.

По данным Генпрокуратуры РФ, ущерб в данной сфере в 2018-м в Хабаровском крае превысил сумму в 1 млрд рублей.

Ранее News.ru сообщал о получении жилья обманутыми дольщиками в Подмосковье. По словам губернатора МО Андрея Воробьёва, квартиры получат около 20 тысяч человек.