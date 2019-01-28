Сергей Фургал: вопрос обманутых дольщиков закроют

Проблему обманутых дольщиков в Хабаровском крае решат до конца текущего года, заявил глава региона Сергей Фургал.
На территории субъекта находятся около 55 жилых домов, возводящихся по долевой программе, пишет ТАСС. Подрядчики из-за низких темпов работ не успевают сдать их в срок. Часть зданий фактически готовы к эксплуатации, но у застройщиков возникли проблемы с подключением к коммунальным сетям.
Большая часть дольщиков — 70% — уже получили ключи от новых квартир. Остальные 30%, по словам Фургала, отпразднуют новоселье до конца 2019 года.
По данным Генпрокуратуры РФ, ущерб в данной сфере в 2018-м в Хабаровском крае превысил сумму в 1 млрд рублей.
Ранее News.ru сообщал о получении жилья обманутыми дольщиками в Подмосковье. По словам губернатора МО Андрея Воробьёва, квартиры получат около 20 тысяч человек.