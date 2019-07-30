https://static.news.ru/photo/e0e0191c-b2bb-11e9-89fe-fa163e074e61_660.jpg Сергей Боярский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Законопроект о «значимых сайтах» имеет перспективы стать всесторонне изученным с учётом конструктивной критики ведущих участников рынка. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Законопроект понятен, логика в его сути прослеживается. Но вы видите реакцию рынка, наших гигантов. Мы не можем закрыть глаза, не посоветовавшись с ними, автоматически приступать к рассмотрению, — цитирует Боярского « Политика сегодня ».

Парламентарий добавил, что его профильный комитет вернётся к данному вопросу в сентябре, хотя законопроект не входит в число приоритетных по развитию цифровой экономики.

Как писал News.ru, ранее представитель вице-премьера Максима Акимова заявил, что законопроект о «значимых информресурсах» в нынешнем виде разрушителен для выполнения целей нацпроекта «Цифровая экономика». Глава Минкомсвязи Константин Носков категорически не поддерживает инициативу, которую 26 июля внёс на рассмотрение депутат Антон Горелкин.

Законопроект должен ограничить право граждан других стран на владение «значимыми сайтами». Автор документа предложил взять за основу схему с зарегистрированными российскими СМИ, в которых иностранцы могут владеть не более 20% долей или акций.