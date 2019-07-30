https://static.news.ru/photo/e0e0191c-b2bb-11e9-89fe-fa163e074e61_660.jpgСергей БоярскийФото: Сергей Булкин/News.ru
Законопроект о «значимых сайтах» имеет перспективы стать всесторонне изученным с учётом конструктивной критики ведущих участников рынка. Такое мнение высказал первый зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.
Законопроект понятен, логика в его сути прослеживается. Но вы видите реакцию рынка, наших гигантов. Мы не можем закрыть глаза, не посоветовавшись с ними, автоматически приступать к рассмотрению, — цитирует Боярского «Политика сегодня».
Парламентарий добавил, что его профильный комитет вернётся к данному вопросу в сентябре, хотя законопроект не входит в число приоритетных по развитию цифровой экономики.
Законопроект должен ограничить право граждан других стран на владение «значимыми сайтами». Автор документа предложил взять за основу схему с зарегистрированными российскими СМИ, в которых иностранцы могут владеть не более 20% долей или акций.