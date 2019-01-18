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Сенаторы выступили против перекуров в аэропортах

Кирилл Каллиников/РИА Новости

общество [ версия для печати ]

Комитет Совета Федерации по социальной политике дал отрицательное заключение на законопроект, который предусматривает обустройство «курилок» в аэропортах. Государство не должно «снижать порог чувствительности» к этому вопросу, заявил глава комитета Валерий Рязанский.

Он отметил, что доля курильщиков в России составляет 31%, в то время как в ряде европейских стран — 10−15%.

«Мы долго спорили на эту тему. Я в этой ситуации поддерживаю более жёсткую позицию Минздрава», — цитирует его ТАСС.

18 декабря комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал принять законопроект в первом чтении. Документ также получил поддержку думского комитета по транспорту и строительству. Против изменений в законодательстве выступили Минздрав и Роспотребнадзор.

Антитабачный закон действует в России с июня 2013 года.

Ранее News.ru сообщал об установке павильонов для курения на территории аэропорта Шереметьево. Помещения были обустроены на улице — вне аэровокзального комплекса, на расстоянии более 15 метров от входов в терминалы.


#законы #аэропорты #советфедерации #курение
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