Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова совместно с исполнительным директором ассоциации «Школа без опасности» Сергеем Силивончик подвели итоги проведения единого государственного экзамена в 2019 году. На пресс-конференции НСН была проанализирована ситуация с тем, как менялся подход к ЕГЭ на протяжении последних лет и подчёркнут несомненный плюс единого экзамена — выпускники из регионов РФ получили возможность поступать в ведущие вузы страны.

Рособрнадзор 13 июня заявил о штатном завершении последних массовых экзаменов ЕГЭ-2019, Период до 1 июля — это резервные дни для сдачи всех предметов. Как уже сообщал News.ru, первые итоги единых госэкзаменов свидетельствуют об объективности и прозрачности итоговой аттестации и не демонстрируют аномалий, заявили в Рособрнадзоре. Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов по итогам проведённого испытания отметил рост популярности естественнонаучных и инженерных специальностей среди учащихся. В также ведомстве обратили внимание на то, что первые итоги экзаменов говорят об успехе проекта «Я сдам ЕГЭ». Главная задача его — оказать помощь школьникам из регионов с низкими результатами по госэкзаменам.

Тем не менее, к методикам подготовки к проверке знаний и к самому процессу сдачи экзамена очень много вопросов. На часть из них попыталась ответить сенатор Лилия Гумерова.

Экзамен стал человечнее

Лилия Гумерова отметила, что процедура проведения единого государственного экзамена меняется в лучшую сторону. В частности, в рамках ЕГЭ вернули сочинения в экзамене по русскому языку и устной части по иностранному языку.

Roman Yarovitsyn/Global Look Press

Мы вернули творческую часть — сочинение. Также вернулась устная часть по иностранному языку — как можно оценить знание иностранного языка без устной части, только на базе тестирования? Кроме того, появилась профильная и базовая часть экзамена по математике. На мой взгляд, это реальные и хорошие шаги на пути к совершенствованию ЕГЭ, — сказала Гумерова.

Сенатор убеждена, что благодаря экзамену больше выпускников из российских регионов смогли поступить в лучшие университеты страны.

Как перестать бояться ЕГЭ

Лилия Гумерова на пресс-конференции рассказала о постепенной трансформации сдачи. В частности, произошло значительное совершенствование процедуры ЕГЭ и повышение качества наполнения контрольно-измерительных материалов (КИМ). Сенатор особо подчеркнула: в России меняется само восприятие ЕГЭ школьниками и родителями.

Постепенно ушли от ситуации бесконечного запугивания детей. Есть понимание того, что нужно стать другом, наставником ребенку, и что не нужно его пугать ЕГЭ, как некой страшилкой. Необходимо приучить к мысли, что экзамен — нормальный процесс проверки знаний, к которому действительно нужно готовиться. Но дети продолжают бояться и находиться в ситуации стресса, — считает Гумерова.

Дети, действительно, всё ещё воспринимают ЕГЭ как стресс. Год назад, в 2018, News.ru сообщал о том, что по результатам опроса проекта «Дети Mail.ru», тревогу перед сдачей экзамена испытывают 75% молодых людей, а снимать стресс перед экзаменами с помощью антидепрессантов предпочитают 22% выпускников российских школ.

Не обходится и без трагедий. Леонид Звавич, преподаватель математики из гимназия № 1567, заслуженный учитель России, многолетний руководитель авторских курсов для учителей математики РФ, автор более ста книг и статей, обсуждая вопрос о том, что дети всё ещё боятся ЕГЭ, не смог не вспомнить случай в Чебоксарах в мае 2019 года, когда во время ЕГЭ по математике умерла ученица 11 класса.

Дети очень волнуются, и это естественно. До того, как ввели ЕГЭ, была возможность освобождать школьников с серьёзными диагнозами от экзаменов, но при желании они потом могли поступать в ВУЗ.. И если бы такая возможность была сейчас, то я уверен, что трагедии с девочкой в Чебоксарах не произошло. Ей предлагали другой день, но у неё порок сердца — порок сердца не может пройти в другой день. И таких детей много. Их надо обязательно освобождать от ЕГЭ, не допускать волнения, — считает Звавич.

ЕГЭ для первоклассников

Сенатор сообщила, что в Совете Федерации считают необходимым внедрять элементы Единого госэкзамена уже в начальной школе. Это поможет детям избежать лишних стрессов в старших классах.

Bill Bachmann/Global Look Press

Не должно быть ситуаций, когда ребенок с 1 по 9 класс пишет диктант, изложения, сдаёт какие-то зачеты в традиционной форме, а в 9 классе — ОГЭ, а в 11 — ЕГЭ. Элементы Единого государственного экзамена должны внедряться начиная с начальной школы в той форме, которая сегодня для младших школьников возможна. Тогда для ребенка это не будет чем-то новым и неизвестным. Соответственно, не будет такого количества стрессовых ситуаций и такого количества ребят, которые принимают успокоительные препараты, — пояснила первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре.

Гумерова рассказала, что в школах в настоящее время проводят Всероссийские проверочные работы (ВПР), но это не способ адаптироваться к ЕГЭ — их проводят «в традиционной форме», тогда как атмосфера на едином экзамене продолжает быть стрессом для учеников. Введение элементов ЕГЭ с первого класса может стать хорошим способом адаптации, и это возможное новшество уже обсуждалось с министром просвещения Ольгой Васильевой и главой Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, сообщила сенатор.

Леонид Звавич, как практик, счёл инициативу Совфеда непродуманной.

Если ввести ЕГЭ в начальной школе, то до экзаменов в 11 классе доживут далеко не все, — считает заслуженный педагог. — «Ну и выдумщики наши шефы», как говорили в фильме «Семнадцать мгновений весны».

Сменить видеокамеры на кондиционеры

Лилия Гумерова во время пресс-конференции НСН также упомянула о смерти ученицы в Чебоксарах, но в ином контексте.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Нет никакого оправдания ситуации, когда девочка потеряла сознание и не удалось спасти ее жизнь. Мы очень много потратили средств на видеокамеры, металлоискатели, на техническое оснащение но, когда за окном 35 градусов жары, а ребёнок четыре часа находится в аудитории... представляете, какая там температура? Окна открывать нельзя, потому что многие дети аллергичны, а это период цветения. Давайте от каких-то камер откажемся и поставим кондиционер.

Вопрос об отказе от камер — спорный. В Рособрнадзоре в начале июня наиболее распространённым нарушением на ЕГЭ назвали использование шпаргалок и мобильных телефонов. По данным надзорного ведомства, в самом начале волны сдачи ЕГЭ, в период с 27 мая по 2 июня, 56 человек были удалены с экзаменов за шпаргалки, а ещё 58 человек — из-за средств связи, в том числе из-за смартфонов.

Практикующие педагоги считают, что нужно проявить гибкость.

Процедуры со стороны охраны должны быть менее навязчивы. Надо понимать, что учащиеся волнуются. А люди разные. Кому-то волнение помогает, кому-то мешает, — говорит Леонид Звавич. — Шпаргалку на ЕГЭ я себе очень слабо представляю. Ну пронёс он шпаргалку с формулой. Что это изменит? Шпаргалка могла бы пригодиться, когда идёт зачёт по конкретной теме по литературе: можно составить список главных героев произведения, например. Но для ЕГЭ шпаргалок быть не может. Пронёс — и пусть пронёс.

Исполнительный директор ассоциации «Школа без опасности» Сергей Силивончик считает, что в дни проведения ЕГЭ охранникам уже нет необходимости проверять каждого учащегося на предмет нарушения правил. Это связано с тем, что большая работа проделана в течение всего учебного года.

У нас внедрялась методика выборочного осмотра учащихся, особенно выпускных классов, с помощью ручного металлодетектора. Есть методическая ориентировка «Анализ и обобщение происшествий в образовательных организациях разных стран». Изучив её, мы поняли, что есть определённые закономерности, по которым охранник может в потоке учащихся выделять тех, кто потенциально способен представлять опасность и замышлять какие-то асоциальные действия, — рассказал он.

Сергей Силивончик убеждён, что охранник уже не является фактором стресса для школьников, особенно в день сдачи ЕГЭ. По крайней мере у столичных школьников, с которыми работает его ассоциация, образ охранника стал совершенно иным по сравнению с первыми годами введения охранной системы в школах. Сегодня это скорее помощник, способный сделать очень много, в чём ассоциация убедилась, проведя, помимо прочего, конкурс детских рисунков на тему охранников в школе. Самый выразительный рисунок — многорукий, как индийское божество, представитель охраны, который одновременно выполняет много разных полезных дел.

Готовить учителей к ЕГЭ

На пресс-конференции была затронута тема учительской компетенции. Лилия Гумерова привела статистику Рособрнадзора, согласно которой 15-20% российских учителей имеют недостаточный для ЕГЭ уровень предметной подготовки. У 50% учителей выявлен невысокий уровень методической подготовки, а у 80% — слабый уровень владения приемами объективного оценивания результатов обучения. Гумерова рассказала, что методы борьбы не должны быть жёсткими, что нужно выявлять слабые места и давать педагогам шанс исправиться.

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Важно уважение к учителю. Иногда не вина учителя, а его беда, что где-то наши программы подготовки педагогов немного запаздывают за требованиями времени. Надо не карать, а выявить и помочь, потому что учителя, чаще всего, по зову сердца пришли в школу. Если мы скажем, что есть потенциал, укажем траекторию и обозначим возможности, тогда результат будет, — рассказала сенатор.

Леонид Звавич в свою очередь рассказал о том, что в своих поездках по стране не видел слабых педагогов, во всяком случае, по математике.

Раньше работали с учителями лучше. Надо ездить по регионам, обучать их методикам, — считает педагог. — Но я, когда ездил по регионам, не замечал низкого уровня учителей. Ни в Ханты-Мансийском округе, ни в Сургуте, ни в Хабаровске. Ни в Москве.

У Звавича, как у практика, есть свой рецепт — как сделать так, чтобы педагоги лучше понимали всё, что происходит с учениками во время сдачи ЕГЭ и в период подготовки к нему.

Надо чтобы студенты первых курсов педагогических ВУЗов сдавали ЕГЭ. После первого курса, и после второго. Тогда они не отрываются от земли. Два года посдают — и прочувствуют это, — даёт совет заслуженный учитель России.

Напомним, ранее News.ru публиковал материал о ситуации вокруг высказывания проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) Ивана Федотова, который назвал учителей закомплексованными неудачниками.