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Сенаторы одобрили закон о гуманном отношении к животным

Андрей Никеричев/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Верхняя палата российского парламента одобрила принятый накануне Госдумой закон «Об ответственном обращении с животными». Документ вводит запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито, а также на бои с участием зверей и пропаганду жестокого обращения с ними.

В законе отмечается, что владельцы животных могут избавляться от них только путём передачи другим хозяевам или помещения в приюты, создание которых также предусматривается в нормативном акте. Документ запрещает отстрел бездомных животных и содержание представителей фауны в ресторанах и барах.

Основным принципом правового регулирования в данной сфере является гуманное обращение с животными, отношение к ним как чувствующим существам, способным испытывать боль и страх, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru сообщил, что сенатор Андрей Клишас раскритиковал данный закон за «взятую с потолка» терминологию. По его словам, документ представляет собой «правовой хаос», который, вступив в силу, может привести к абсурдным ситуациям.


#россия #советфедерации #животные
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