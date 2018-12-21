Сенаторы одобрили закон о гуманном отношении к животным

https://news.ru/storage/news/790a0eee7dd136a955a1ea8236055a78/2e108c80-7955-4428-b46d-9a5685035be0_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Верхняя палата российского парламента одобрила принятый накануне Госдумой закон «Об ответственном обращении с животными». Документ вводит запрет на контактные зоопарки и передвижные цирки-шапито, а также на бои с участием зверей и пропаганду жестокого обращения с ними.

В законе отмечается, что владельцы животных могут избавляться от них только путём передачи другим хозяевам или помещения в приюты, создание которых также предусматривается в нормативном акте. Документ запрещает отстрел бездомных животных и содержание представителей фауны в ресторанах и барах.

Основным принципом правового регулирования в данной сфере является гуманное обращение с животными, отношение к ним как чувствующим существам, способным испытывать боль и страх, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru сообщил, что сенатор Андрей Клишас раскритиковал данный закон за «взятую с потолка» терминологию. По его словам, документ представляет собой «правовой хаос», который, вступив в силу, может привести к абсурдным ситуациям.